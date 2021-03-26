Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM В Петербург в пятницу, 26 марта, поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 9000 комплектов. Уже началась развозка препарата по пунктам вакцинации, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19. Там вновь подчеркивают, что только вакцинация населения может предотвратить третью волну эпидемии.

Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V"), второй компонент Дарья Драй © ИА REGNUM

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По оценке эпидемиологов, снижение распространения инфекции в Петербурге замедлилось до уровня плато и имеет нестабильный характер.

«Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии). Необходимо продолжение массовой вакцинации для достижения коллективного иммунитета», — заявили в Межведомственном совете.

Нарастающим итогом в Петербурге вакцинировано 346 914 человек, в том числе 5598 человек — за последние сутки. При этом 263 529 человек полностью закончили вакцинацию, за прошедшие сутки вторично привито 6105 человек.

С начала вакцинации в Северную столицу поступило 412 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 26 марта составлял 46 608 комплектов.

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