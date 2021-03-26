Сохаг, 26 марта 2021, 21:27 — REGNUM Число пострадавших при столкновении двух поездов возле города Сохаг (Египет) достигло 165, погибли 32 человека, пишет 26 марта Egypt Today Magazine.
Спикер парламента Египта Ханафи эль-Гебали выразил соболезнования жертвам столкновения поездов в Сохаге. Издание опубликовала видео с места ЧП.
https://twitter.com/EgyptTodayMag/status/1375501214901755904
Отмечается также, что к настоящему моменту пассажиры обоих потерпевших крушение поездов полностью эвакуированы с места ЧП.
Читайте ранее в этом сюжете: В Египте возросло число пострадавших при аварии на железной дороге