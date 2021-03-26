Сохаг, , 21:27 — REGNUM Число пострадавших при столкновении двух поездов возле города Сохаг (Египет) достигло 165, погибли 32 человека, пишет 26 марта Egypt Today Magazine.

Спикер парламента Египта Ханафи эль-Гебали выразил соболезнования жертвам столкновения поездов в Сохаге. Издание опубликовала видео с места ЧП.

https://twitter.com/EgyptTodayMag/status/1375501214901755904

Отмечается также, что к настоящему моменту пассажиры обоих потерпевших крушение поездов полностью эвакуированы с места ЧП.

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