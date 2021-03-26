Москва, , 21:26 — REGNUM В течение двух дней более пятидесяти молодых специалистов — представителей крупнейших корпораций страны — разрабатывали проекты, ориентированные на решение социальных проблем.

Семинар-совещание «Социальный проект: от идеи до воплощения», организованный ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» при поддержке Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ, собрал участников 32 крупнейших компаний и ведущих вузов страны, среди которых ПАО «Россети», АО «РКС», ГК «Росатом», «Интер РАО», ОАО «РЖД», МГУ, МИФИ, ВАВТ и другие. География семинара охватила Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Челябинскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую и Смоленскую области.

Открывая семинар, член Общественной палаты, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов Ольга Голышенкова рассказала о важности инициатив молодых людей: «Наше общение внутри Координационного совета подтверждает, что в компаниях ждут ваших идей. Менеджменту интересно и важно, как молодые сотрудники видят будущее своего предприятия. Руководство открыто к диалогу, но диалог этот должен быть серьезным, вдумчивым, аргументированным. Надеюсь, что полученный здесь опыт поможет вам стать субъектами равноправного разговора внутри своих компаний, и включиться в эффективную работу по развитию предприятия и отрасли».

Необходимость точно сформулировать идею, предложить ее решение, найти ресурсы, просчитать риски, определить результаты и оценить эффективность решения — такие требования предъявлялись организаторами семинара к готовому проекту. При этом важно было учитывать интересы всех целевых аудиторий.

Результатом работы стала подготовка десяти проектов, посвященных проблемам инновационного развития, организации коммуникаций, развития компетенций для рынка труда, экологической безопасности, здорового образа жизни.

Среди самых оригинальных идей и решений членами экспертного совета были отмечены проекты коммуникационного характера: например, создание формата Stand Up для молодых специалистов с пулом экспертов, которые могли бы комментировать обсуждаемые проблемы и тем самым помогать искать их решение. Проект «СпецКофе» ориентирован на расширение профессионального круга общения у молодых специалистов. Большой интерес экспертов и готовность помочь продвижению вызвал проект рабочей группы «Инновации и технологическое лидерство», которая предложила создать платформу, компенсирующую недостаток взаимодействия между компаниями, а наиболее горячее обсуждение вызвал проект создания комьюнити для девушек с целью поддержки их карьерных устремлений и профессионального нетворкинга. Полезной для выпускников отраслевых вузов была признана идея межотраслевого корпоративного университета с лучшими программами от крупнейших работодателей страны по развитию soft skills.

Оценивали проекты компетентные эксперты, среди которых директор ФГБУ «Центр содействия молодых специалистов» Анатолий Зорин, Марина Тришина, руководитель службы по работе с вкладчиками НПФ «Открытие», Сергей Иванов, заместитель руководителя Ассоциации развития финансовой грамотности Банка России.

Подводя итоги защиты, Анатолий Зорин отметил: «У вас есть множество шансов сейчас взять эти проекты, рассказать о них и реализовать. А мы в свою очередь готовы предоставлять вам возможности для проектной деятельности, налаживания горизонтальных связей, получения нового опыта и развития профессиональных навыков».