Париж, , 21:35 — REGNUM Всемирно известный французский режиссер, сценарист, кинокритик и продюсер Бертран Тавернье скончался в возрасте 79 лет. Об этом 26 марта сообщает Associated Press.

О смерти режиссера официально сообщил «Институт Люмьер». Причина смерти не уточняется.

Напомним, что француз Тавернье родился 25 апреля 1941 года в Лионе. Изначально он работал кинокритиком, а с 1970 года начал самостоятельно снимать фильмы. За свою жизнь художник снял более 30 работ. Благодаря ему мир увидел такие интересные картины, как «Принцесса де Монпансье», «В электрическом тумане», «Дочь д`Артаньяна», а также «Преступный репортаж».