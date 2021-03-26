Пекин, , 21:17 — REGNUM В эксклюзивном интервью телеканалу «Аль-Арабия» глава МИД КНР Ван И изложил пять пунктов китайского подхода в отношении Ближнего и Среднего Востока. Об этом 26 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что министр высказался за избавление региона от геополитического соперничества и его выхода на собственную траекторию развития и подчеркнул, что без мира на этом пространстве не будет спокойствия в междунаролны делах в целом.

Во-первых, поскольку Ближний Восток является уникальной цивилизацией, создавшей свою социально-политическую систему, Китай выступает с позиций взаимного уважения и поиск мирных путей урегулирования спорных вопросов. Во-вторых, учитывая особую важность палестинской проблемы, Пекин поддерживает принципы справедливости и беспристрастности в ее конфликтном урегулировании по модели «два государства для двух народов». В-третьих, Китай выступает за достижение ядерного нераспространения, и в этом контексте за возобновление полноценного функционирования СВПД по иранской ядерной программе. В-четвертых, важным условием мира в регионе с точки зрения КНР является строительство системы коллективной безопасности, учитывающей законные озабоченности всех сторон. Достижение этого возможно в рамках многостороннего диалога по безопасности и создания механизма соответствующего доверия. В-пятых, для достижения долгосрочного мира в регионе его странам нужны общие дела, требующие координации усилий, для чего в нынешних условиях лучше всего подойдет борьбы с эпидемией коронавируса. В этих целях Китай готов приложить дополнительные усилия, активизировав свое участие в соответствующих международных форумах, подчеркнул Ван И.