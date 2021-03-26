Ливерпуль, Великобритания, , 21:14 — REGNUM Сегодня, 26 марта, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере опроверг информацию о том, что «Ливерпуль» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Аарона Рэмзи.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 30-летнему валлийцу. Также упоминалось, что за игроком следит «Вест Хэм».

По данным журналиста, на данный момент «Ливерпуль» не контактировал с представителями туринского клуба о переходе футболиста. Тем не менее это не исключает того, что валлиец с большой вероятностью может покинуть «Ювентус» летом.

В текущем розыгрыше Серии А на счету Рэмзи 2 гола и 4 передачи в 18 матчах чемпионата.