Рим, , 21:12 — REGNUM Сразу после Пасхи (4 апреля) сотрудники итальянского национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» начнут эксперименты с вакциной «Спутник V», сообщили руководители учреждения в пятницу, 26 марта.

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Участие в экспериментах примут также сотрудники Института Гамалеи.

Предполагается проверить эффективность «русской вакцины» против штаммов коронавируса, распространенных в Италии (британского, бразильского и южноамериканского), а также проверить, как реагирует организм на вторую прививку «Спутником», если первая была сделана вакциной AstraZeneca.

Ранее 26 марта в администрации региона Кампанья (Неаполь) сообщили о достижении договоренности о закупках «Спутника V», контракт актуализируется в тот же момент, когда регулятор ЕС выдаст разрешение на использование «русской вакцины» в Евросоюзе.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 26 марта, в Италии умерли 107 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 457 (днем ранее — на 460). Число подтвержденных носителей выросло на 23 987 (днем ранее — на 23 696). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711 человек — на 3753 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделал 2 787 749 человек (за день этот показатель вырос на 77 025), что составляет 4,63% населения Италии.