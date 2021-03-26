Ростов-на-Дону, , 21:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидировали аварию на Низовом водохранилище в Ворошиловском районе, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве природных ресурсов и экологии 26 марта.

«В настоящее время сброс воды остановлен, началось наполнение чаши водохранилища», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о деформации одного из затворов на Низовом (Северном) водохранилище поступило от спасателей утром 25 марта. В результате уровень воды в водохранилище понизился на 1,5 метра. В границах парка имени Октября в полночь 26 марта уровень воды поднялся на 80 сантиметров. Больше залповых сбросов не было.

Ситуация находится на контроле миниприроды Ростовской области.

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