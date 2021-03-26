Рим, , 21:07 — REGNUM По уточненным данным, в 2020 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости и рекордно высокий (после Второй мировой войны) уровень смертности, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 26 марта.

Число родившихся в сравнении с 2019 годом снизилось на 3,8%, или на 16 тысяч человек, число умерших выросло на 17,6%, или на 112 тысяч человек.

Смертность в 2020 году превысила рождаемость почти вдвое: умерли 746 146 человек, родились — 404 104 человека.