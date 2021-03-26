Москва, , 21:07 — REGNUM Певица Светлана Лобода собирается подать в суд на пластического хирурга из Узбекистана. Об этом она заявила 26 марта в истории своего Instagram-аккаунта.

«Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали! Мои юристы уже с вами связываются», — говорит Лобода в своём обращении. Также певица предупреждает хирурга, чтобы тот готовил «большую моральную компенсацию».

Ранее в Сети появилось видео пластического хирурга из Узбекистана, в котором он делает ринопластику женщине, внешне похожей на Лободу. Врач отметил аккаунт певицы, но она отрицает какое-либо хирургическое вмешательство.

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