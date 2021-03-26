Москва, 26 марта, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Россия планирует разместить атомную подводную лодку «Хабаровск» на Камчатке. Об этом пишет ресурс Avia.pro.

Минобороны России Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Отмечается, что «Хабаровск» является носителем ядерных подводных беспилотных устройств «Статус-6» («Посейдон»).

Издание подчёркивает, что таким образом Россия сможет в случае военной необходимости подготовить мощный удар по западному побережью США и уничтожить в этом регионе крупные военно-морские базы и базы ВВС.