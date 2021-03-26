Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Американский писатель и сценарист Ларри Макмертри скончался в возрасте 84 лет. Об этом 26 марта сообщает Associated Press.

Смерть писателя подтвердили представители семьи, однако причина его ухода из жизни не уточняется.

Напомним, что Макмертри был популярным писателем, рассказывающим о прошлом американского запада в книге «Одинокий голубь», за которую он получил Пулитцеровскую премию в 1986 году. В 1989 году произведение было экранизировано.

Ещё одним достижением писателя считается адаптированный сценарий к фильму 2005 года «Горбатая гора», за который он получил премию «Оскар».