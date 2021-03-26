Рим, , 20:51 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 26 марта, в Италии умерли 107 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 457 (днем ранее — на 460), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 23 987 (днем ранее — на 23 696).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711 человек — на 3753 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделал 2 787 749 человек (за день этот показатель вырос на 77 025), что составляет 4,63% населения Италии.