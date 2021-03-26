Екатеринбург, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 26 марта, директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков дал комментарий насчет ситуации с будущим Павла Дацюк в клубе.

«Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне.

Каковы его творческие планы — будет ли это продолжение карьеры или смена деятельности внутри хоккея, — Павел в свое время сообщит. Будем ждать его решения.

То, что он по-прежнему является актуальным игроком высокого уровня в масштабах КХЛ, Павел этим сезоном в очередной раз доказал», — приводит слова специалиста официальный портал КХЛ.

В текущем сезоне 42-летний форвард принял участие в 51 матче регулярного чемпионата и набрал 36 (12+24) очков по системе «гол+пас».