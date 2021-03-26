Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 26 марта, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился своим мнением о развитии хоккейной молодежи в России. Отметим, что форвард является воспитанником челябинского «Трактора».

«Хотелось бы, чтобы ребята не боялись приехать в США. Открыли бы для себя новую культуру, новый хоккей. Попробовали бы что-то новое. Тут вообще все разное, от хоккея до жизни. Нужно время, чтобы тут освоиться.

Но надеюсь, что если кто-то из ребят попытается сюда приехать, они не будут бояться. А если кто-то из ребят решит остаться в России — я их не осуждаю. У каждого своя жизнь. Каждый должен выбирать то, что он хочет. Не надо никому ничего советовать.

У нас очень много советчиков, и слушать всех очень тяжело. Главное — слушать свое сердце, своих родителей, получать поддержку от семьи. И тогда уже решать», — приводит слова российского хоккеиста «Матч ТВ».