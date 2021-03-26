Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM Пропавшая 25 марта в Екатеринбурге 13-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Обнаружили её в микрорайоне ЖБИ, где она гуляла. Затем потеряшку отвезли на беседу с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних.

Старший помощник руководителя регионального управления СКР рассказал представителям СМИ Александр Шульга, что, по предварительным данным, противоправных действий против подростка не совершалось. Как сообщало ИА REGNUM, ранее эта юная гражданка неоднократно уходила из дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге раскрыли обстоятельства побега девочки из семьи