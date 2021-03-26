Москва, 26 марта 2021, 21:02 — REGNUM Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) выпустил клип на песню «Ван Дейк». Видеоролик 26 марта попал в тренды русскоязычного YouTube.
В клипе рэпер предстаёт водителем такси, делающим закладки наркотических веществ. Видео за несколько часов посмотрели более 230 тыс. человек.
«Стиль», — прокомментировал пользователь ESQEP.
«То чувство, когда вызвал такси… А тут приехал Фейс…» — шутит пользователь Development.
«Наконец-то интересный клип, а не просто танцульки», — пишет Karal9ka.
«Тому, кто работал над визуалом, надо дать кусочек тортика за старания», — предлагает Евгения Николаева.
Добавим, что рэпер Face в 2021 году успел выпустить два мини-альбома. В феврале — «Жизнь удалась», и в середине марта — мини-альбом «Варвар».
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