Москва, , 21:02 — REGNUM Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) выпустил клип на песню «Ван Дейк». Видеоролик 26 марта попал в тренды русскоязычного YouTube.

В клипе рэпер предстаёт водителем такси, делающим закладки наркотических веществ. Видео за несколько часов посмотрели более 230 тыс. человек.

«Стиль», — прокомментировал пользователь ESQEP.

«То чувство, когда вызвал такси… А тут приехал Фейс…» — шутит пользователь Development.

«Наконец-то интересный клип, а не просто танцульки», — пишет Karal9ka.

«Тому, кто работал над визуалом, надо дать кусочек тортика за старания», — предлагает Евгения Николаева.

Добавим, что рэпер Face в 2021 году успел выпустить два мини-альбома. В феврале — «Жизнь удалась», и в середине марта — мини-альбом «Варвар».

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