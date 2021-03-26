Минск, , 20:22 — REGNUM Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 26 марта переговоров с новым госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым похвалил российскую ФСБ и рассказал о предотвращенном в Белоруссии теракте. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в обновлённой вечером публикации по итогам встречи.

Лукашенко рассказал Мезенцеву о своём видении протестных выступлений, поведав: «Я анализирую эту ситуацию и думаю: среди наших протестунов заблудших и прочих немало. Но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве, и Польше, и Украине на эти денежные потоки. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает им (оппозиции за границей. — Прим. президентской пресс-службы). И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку».

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«Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков до 19 ноября 2020 года возглавлял главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. — Прим. президентской пресс-службы), обнаружили мерзавца! — сообщил Лукашенко. — Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв ‑ и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку — следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности».

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«Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…», — возмутился Лукашенко. Министр иностранных дел Владимир Макей добавил: «И на власти свалили бы».

«А на кого?.. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, — подхватил Лукашенко. — Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже».