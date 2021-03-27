27 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Александр Комаров, , 05:00 — REGNUM В Челябинской области на уходящей неделе (22−28 марта) активно обсуждали травматизм на железных дорогах и ответственность РЖД за безопасность людей. Также жители Челябинска жаловались на обилие снега, которого за прошедшую зиму выпало в разы больше, чем обычно.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Люди гибнут. Будет ли пешеходный мост на станции Чебаркуль?

В начале недели Южный Урал обсуждал трагедию, которая произошла в Чебаркуле утром 20 марта. Грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю студентку медицинского техникума, спешившую на электричку. Изначально Уральское следственное управление на транспорте распространило сообщение о том, что девушка переходила пути в неположенном месте. Но 22 марта в сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения, из которых оказалось, что она бежала на электричку как раз в предусмотренном для этого месте. Это же подтвердили журналистам и в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. При этом в структуре РЖД отметили, что информирование пассажиров о приближении поездов, в том числе и грузовых, осуществляется штатно.

Трагедия в Чебаркуле стала для интернет-пользователей очередным поводом обратить внимание на безопасность на объектах РЖД. Одна из форумчанок отмечает на портале 74.ru, что о прибытии и прохождении поездов там действительно объявляют очень громко. «Но этой ситуации можно было бы избежать, если подавать электричку всегда на первый путь», — отмечает гражданка.

Есть и радикальные предложения. Например, один из форумчан предлагает оштрафовать Южно-Уральскую железную дорогу и даже приостановить деятельность станции до тех пор, пока на ней не построят безопасный переход. Вряд ли на это кто-то пойдёт, тем более что на этом участке проходит Транссибирская магистраль. Но жалоб на опасности для пешеходов реально очень много. Горожане разместили в интернете петицию, в которой отмечают, что ежедневно подвергают себя опасности по причине отсутствия безопасного перехода через ж/д пути. При этом железная дорога загружена, движение поездов активное. Также жители жалуются на то, что при отстое поездов путь по наземному пешеходному переходу оказывается закрыт, и людям приходится даже пролезать под стоящими вагонами.

Поезд сбил девушку под Первоуральском Цитата из видео на YouTube

«Строительство (возведение) крытого пешеходного моста над железнодорожными путями снизит социальную напряжённость, обеспечит безопасность пешеходам (особенно детям), создаст условия для передвижения людей с ограниченными возможностями и будет свидетельствовать о том, что забота о человеке — это не просто слова, а действительно лозунг всех уровней власти», — считают авторы петиции. Под ней подписались пока 718 человек. Среди них и женщина, которая сама потеряла на железной дороге близкого человека.

«Я подписываю эту петицию потому, что у меня 12.02.2021 года сбило поездом младшего брата, а ему всего 25 лет было», — говорит Татьяна Н.

Впрочем, пока железнодорожники не заявили о планах возвести там пешеходный надземный мост. И это вызывает недоумение отдельных интернет-пользователей.

«У железной дороги денег нет, чтобы построить пешеходный мост, да не верю!!! И это не какой-нибудь заштатный полустанок, это город Чебаркуль. У виновника этой трагедии есть фамилия и человек с этой фамилией работает в руководстве ж/д», — высказал своё мнение один из граждан.

Железнодорожная станция Магнитогорск-Грузовой ojkumena

За что школьница получит компенсацию

В пятницу, 26 марта, Южный Урал облетела ещё одна новость, касающаяся РЖД. Суд обязал компанию выплатить компенсацию 14-летней школьнице, которая забралась на вагон с целью сделать селфи.

Инцидент произошёл на станции Магнитогорск-Грузовой в начале июня 2020 года. Подросток залезла на вагон-цистерну и собиралась сфотографироваться, но задела контактную сеть и получила электротравму. Ей удалось выжить, но последовало длительное лечение, в том числе и в Челябинске. В интересах пострадавшей транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться для девочки компенсации. Изначально ей присудили 60 тыс. рублей, а затем Челябинский облсуд увеличил сумму до 180 тыс.

Тональность обсуждения этой новости была уже совсем другой, не той, что в начале недели. Дело в том, что причину, по которой школьнице присудили компенсацию, официально не раскрыли. Многие граждане не поняли, за что же наказали железнодорожников, если девочка пострадала из-за своей глупости.

«Если девочка упадёт, то накажут Академию наук?» — иронизирует один из интернет-пользователей. А другой полагает, что причиной такого судебного решения могло стать то, что вагоны на станции не были должным образом огорожены и не исключался свободный допуск посторонних на пути. Впрочем, считает гражданин, даже ограждения вряд ли могут остановить искателей эффектных селфи.

Владимир Путин с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Второй справа — самый молодой в Челябинской области главврач Дмитрий Прокопьев Kremlin.ru

Путин поддержал челябинского врача

Президент России Владимир Путин поддержал предложения самого молодого в Челябинской области главного врача Дмитрия Прокопьева. Это произошло 26 марта во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Медик предложил создать образовательный продукт либо сообщество, с помощью которых можно будет объединить амбициозных и молодых лидеров системы здравоохранения, а также дать им шансы поделиться своими успешными кейсами и транслировать имеющиеся у них идеи в другие регионы. Кроме того, молодой главврач посетовал на отсутствие у него наставника, и попросил дать ему в этом статусе вице-премьера Татьяну Голикову.

«Если наставником будет у Вас Голикова, то карьера у Вас пойдёт в гору, будет обеспечена», — пошутил глава государства и спросил у Голиковой, как она относится к такой просьбе. Вице-премьер ответила согласием.

Также президент отметил, что в наблюдательном совете уже складывается сообщество, создание которого предложил Прокопьев. «Нужно просто это поддержать», — сказал Владимир Путин.

«Очень важно не только, как настроить коллектив, а как организовать процесс. И вот там, где я был, то, что я видел своими глазами, это достойно уважения. Тем не менее Дима прав абсолютно, нужно над этим работать постоянно», — добавил президент.

Отметим, новости о том, что Голикова станет наставником челябинского главврача, собирают множество комментариев. При этом очень многие комментаторы скептически отнеслись к молодому управленческому кадру. В первую очередь людей смутило то, что в этом возрасте он уже занял столь высокий пост. Также новость стала для некоторых граждан поводом пожаловаться на состояние медицины в их населённых пунктах и на «некомпетентность» медиков.

Уборка снега в Челябинске Chelduma.ru

Снежные завалы

Мэр Челябинска Наталья Котова в очередной раз напрягла своих подчинённых проблемой уборки снега. Градоначальница потребовала от глав районов и от вице-мэров провести рейды по городским улицам и дворам. По её словам, поводом для этого стали жалобы, которые ей написали в соцсетях. Ответ пользователей соцсетей не заставил себя ждать.

«А что, без соцсетей не видно что-ли. Котова на Луне живёт?» — иронизирует один из граждан.

Отметим, граждане жалуются на проблемы с вывозом снега и в районные администрации. А жители микрорайона Никольская роща даже купили на свои пенсии лопаты и подарили их главе администрации Калининского района и его заместителю. Люди пожаловались на то, что всю зиму не видели у себя в квартале снегоуборочной техники. Чиновники их услышали, признали наличие проблемы и заявили, что расторгнут контракт с подрядчиком.

Отметим, уже ушедшая в историю зима была в Челябинской области одной из самых снежных. По данным синоптиков, снега в регионе выпало в несколько раз больше, чем бывает в среднем за год.

Челябинская областная детская клиническая больница Odkb74.ru

Почему не спасли ребёнка?

На уходящей неделе достоянием СМИ стали новости о смерти годовалого мальчика в Челябинской областной детской больнице. Ребёнок умер 16 марта в реанимации. Его мать, кстати, многодетная, обвинила в трагедии медиков, те же утверждают, что причиной смерти могла стать передозировка «Нурофена», которым мальчика лечили дома.

В первый раз женщина обратилась к врачам 15 марта. Ей предложили госпитализировать сына, но она отказалась. Однако 16 марта гражданка снова обратилась в больницу — состояние ребёнка резко ухудшилось.

Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. А многие интернет-пользователи уже сделали для себя выводы и поспешили ими поделиться.

«Когда отказываешься от госпитализации, всю ответственность родитель берёт на себя. Можно понять мать, дома дети… Но это выбор мамы! Врачей обвинять в данной ситуации нет смысла, было упущено время, а время для маленьких очень важный фактор», — говорит один из форумчан. А некоторые прямо осуждают женщину и даже считают, что она надеется «срубить денег с больницы».

Отметим, позднее женщина заявила журналистам, что отзывает свои слова против медиков. Оказалось, что у её сына было редкое генетическое заболевание и вины врачей в его смерти нет.