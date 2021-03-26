Вологда, , 20:16 — REGNUM СУ СКР по Вологодской области возбудил уголовное дело после гибели на пожаре четырех человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

В огне погибли супруги 58 и 54 лет, а также — их 57-летняя соседка вместе со своим 64-летним сожителем. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинении смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 26 марта, в поселке Вохтога в Грязовецком районе Вологодской области вспыхнул пожар в шестиквартирном деревянном доме.