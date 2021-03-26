Салехард, 26 марта, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В правительстве Ямала новое назначение. Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона возглавил Сергей Хрущёв, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Сергей Хрущёв

До недавнего времени он занимал пост директора по арктическим проектам в АО «Росгеология».

Сергей Хрущёв родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги Свердловской области. В 1998 году окончил Гуманитарный университет в Екатеринбурге по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году прошёл профессиональную переподготовку по президентской программе для управленческих кадров в области народного хозяйства. Имеет степень магистра делового администрирования (МВА).

На Ямал Сергей Хрущёв приехал в 1992 году. Работал в Тарко-Сале в должности экономиста компании «Пурнефтегазгеология». Затем возглавил ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». В 2009 году Сергей Хрущёв переехал в Москву, где в Министерстве энергетики РФ занимался вопросами добычи и транспортировки нефти. Под его руководством разрабатывалась комплексная программа по развитию месторождений нефти и газа в ЯНАО.

С 2011 по 2014 годы Сергей Хрущёв занимал руководящие должности в ОАО «Ямал СПГ», возглавлял «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО». Занимал должность директора департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ.