Белград, , 20:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 26 марта прокомментировал отчёт Европейского парламента о прогрессе его страны в различных сферах за последние годы. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Напомним, Европейский парламент 25 марта принял отчёт о Сербии после дебатов на пленарном заседании в Брюсселе. В данном докладе от Сербии требуются конкретные результаты в области правосудия, борьбы с коррупцией и свободы СМИ, а также дана оценка экономическим показателям, участию в инициативах по региональному сотрудничеству и диалогу с Приштиной.

На вопросы о том, что он думает об отчете Европейского парламента и как он оценивает заявления Тани Файон и докладчика Европарламента по переговорам с Косово Виоле фон Краком, которая заявила, что только взаимное признание Белграда и Приштины обеспечит им вступление в ЕС, Вучич ответил, что «те, кто составлял отчет, по-видимому, даже не были в Сербии».

«Мой комментарий по поводу отчета — только один: они показали истинное лицо в этом докладе. Мне больше нечего сказать, я просто процитирую то, что они написали: «Кампания по дезинформации, связанная с оказанием помощи ЕС во время пандемии, осуждается правительственными чиновниками. Подчеркивается, что доверие и прозрачность имеют особое значение в борьбе с пандемией, и поэтому правительство поощряет предоставление гражданам всей информации о пандемии и вакцинах». А потом они говорят: «Отмечается, что система здравоохранения страдает от нехватки ресурсов» .

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