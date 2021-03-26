Подгорица, , 20:10 — REGNUM По состоянию на 26 марта в Черногории вакцинированы от коронавируса 14 850 человек, то есть 2,4 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.

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Сообщается, что 1601 человек получил вторую дозу вакцины.

Заявки на вакцинациюподали 71 495 человек, или 11,3 процента населения.

По последним данным Института общественного здравоохранения, в настоящее время в стране зарегистрировано 7 296 активных случаев коронавируса.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1234 человека.

С начала эпидемии общее количество зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Черногории составляет 89 363 человека.