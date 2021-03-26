Москва, , 20:05 — REGNUM Олег Мельниченко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, сообщили 26 марта в пресс-службе Кремля.

Соответствующий указ подписал сегодня, 26 марта, президент РФ Владимир Путин — в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в документе. Добавим, что указ уже вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белозерцев отправлен в отставку с поста главы Пензенской области 23 марта в связи с утратой доверия президента. Он арестован Бассманным судом Москвы до 20 мая по делу о взятке.

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