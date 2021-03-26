Подгорица, , 20:01 — REGNUM Официальное подтверждение от авиакомпании Luxair прибыло в компанию «Аэропорты Черногории»: авиалиния Люксембург — Подгорица будет открыта 1 апреля.

Открытие прямого сообщения между Черногорией и Люксембургом анонсировалось уже несколько раз, но откладывалось из-за пандемии коронавируса.

Теперь самолеты будут выполнять рейсы два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Люксембургская авиакомпания уже давно проявляет интерес к Черногории как туристическому направлению, в результате чего в течение нескольких месяцев велись переговоры между представителями Luxair, исполнительным директором аэропорта Черногории Данило Орландичем, послом Черногории в Брюсселе Иваном Лековичем и президентом Черногорского культурного информационного центра в Люксембурге, Фетхие Калачем. Помимо того, что линия Люксембург-Подгорица является хорошей связью всех Балкан с этой частью Западной Европы, она также важна для Черногории из-за диаспоры, проживающей в Люксембурге.