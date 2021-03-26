Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Судан получил от США краткосрочный кредит в размере $1,15 млрд на погашение задолженности перед Всемирным банком (ВБ). Об этом 26 марта сообщается на сайте министерства финансов США.

«Минфин США выделил примерно $1,15 млрд, чтобы помочь Судану погасить задолженность перед ВБ, — говорится в заявлении. — Это важный шаг на пути укрепления отношений Судана и международного сообщества».

Отмечается, что никаких затрат для налогоплательщиков не последует.

Напомним, что в 2020 году Судан получил со стороны США ссуду в размере одного миллиарда долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2020 года Судан был исключён из американского списка стран — спонсоров терроризма. Пока Судан был в этом списке (с 1993 г.), республика была отключена от международной финансовой системы.