Лондон, , 19:53 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6187 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 70 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 26 марта правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 4 325 315 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 126 515 случаев летального исхода от COVID-19.

Сообщается также, что первую дозу прививки от коронавируса в Великобритании получили уже 29 316 130 человека, обеими компонентами вакцины привиты 3 009 863 человека.