Подгорица, , 19:53 — REGNUM По данным электрокомпании Черногории CEDIS, в феврале 2021 года пользователи системы распределения электроэнергии потребили в общей сложности 239 085 985 кВт⋅ч электроэнергии, что примерно на 12 процентов меньше, чем в январе.

Большая часть электроэнергии, около 40 процентов, распределяется между пользователями в районе Подгорицы, Даниловграда и Цетинье.

Также в компании сообщили, что в феврале в Черногории было установлено 560 новых электронных счетчиков. Общее количество точек учета в Черногории, оснащенных электронными счетчиками для дистанционного управления, составляет около 335 тысяч, что покрывает более 80 процентов потребления.