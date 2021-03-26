Кострома, 26 марта 2021, 20:05 — REGNUM Жители Галичского и Чухломского районов Костромской области засняли на видео массовый замор рыбы. Об этом 26 марта 2021 года сообщает «logos44.ru».
По словам авторов записей, видео были сделаны 20 марта 2021 года. Очевидцы зафиксировали что поверхность и дно реки Кешма, впадающей в Галичское озеро, усеяны мёртвой рыбой. Аналогичная ситуация сложилась и на реке Юг в Чухломском районе.
Авторы видео предположили, что рыба погибла подо льдом из-за недостатка кислорода.
ИА REGNUM ждет комментариев по этой теме от департамента природных ресурсов и окружающей среды Костромской области.