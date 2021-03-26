Кострома, , 20:05 — REGNUM Жители Галичского и Чухломского районов Костромской области засняли на видео массовый замор рыбы. Об этом 26 марта 2021 года сообщает «logos44.ru».

Скриншот видео, присланного читателями в редакцию

По словам авторов записей, видео были сделаны 20 марта 2021 года. Очевидцы зафиксировали что поверхность и дно реки Кешма, впадающей в Галичское озеро, усеяны мёртвой рыбой. Аналогичная ситуация сложилась и на реке Юг в Чухломском районе.

Авторы видео предположили, что рыба погибла подо льдом из-за недостатка кислорода.

«Всё дно и берег реки Кешма устелены мёртвой рыбой. Замор рыбы произошёл из-за того что в Галичском озере, в которое впадает речка, отсутствовал кислород. Рыбнадзор никаких мер не принимает, хотя должен был организовывать мероприятия по допуску кислорода к рыбе на озере, то есть сверлить специальные отверстия во льду», — предположил автор видео.

ИА REGNUM ждет комментариев по этой теме от департамента природных ресурсов и окружающей среды Костромской области.