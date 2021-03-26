Эр-Рияд, 26 марта 2021, 19:43 — REGNUM Беспилотник движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) сбит в Саудовской Аравии, передаёт 26 марта Sky News Arabiya.
Уточняется, что летательный аппарат был уничтожен силами так называемой антитеррористической коалиции во главе с саудитами. Он двигался к городу Хамис-Мушаит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ансар Аллах» объявило, что атаковало заводы Saudi Aramco при помощи и ракет. Также хуситы заявили, что нанесли удары по «военным объектам» в провинциях Асир и Наджран в Саудовской Аравии.
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