Эр-Рияд, , 19:43 — REGNUM Беспилотник движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) сбит в Саудовской Аравии, передаёт 26 марта Sky News Arabiya.

Уточняется, что летательный аппарат был уничтожен силами так называемой антитеррористической коалиции во главе с саудитами. Он двигался к городу Хамис-Мушаит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ансар Аллах» объявило, что атаковало заводы Saudi Aramco при помощи и ракет. Также хуситы заявили, что нанесли удары по «военным объектам» в провинциях Асир и Наджран в Саудовской Аравии.

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