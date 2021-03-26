Москва, , 19:43 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь 2021 года составил 1 трлн 359,4 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В январе прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 1 трлн 7 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35%.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России в январе выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 64,6%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 35,4%.

Согласно данным Росстата, в январе 33,4 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 1 трлн 923,7 млрд рублей, при этом 18,3 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 564,3 млрд рублей.