Минск, , 19:38 — REGNUM Прокуратура белорусского города Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко, художника Александра Пушкина и «иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч. 3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь» («Экстремизм»). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

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Обвиняемые 19 марта организовали выставку картин, в ходе которой демонстрировался выполненный Александром «Алесем» Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Отмечено также: «В ходе выставки А. Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния».

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«Согласно материалам дела, Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение девяти лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — проинформировали белорусские прокуроры.

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