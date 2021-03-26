Минск, , 19:30 — REGNUM В США трудно быть услышанным, если твоё мнение идёт наперекор позиции власти. Об этом говорится 26 марта в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии в связи с поздравлением с так называемым Днём воли, которое посольство США опубликовало накануне, 25 март.

Белорусское ведомство отметило, что в Штатах по-прежнему идёт борьба за свободу: сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны.

«Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов», — говорится в сообщении.

Минск, как сказано в документе, восхищается «мужеством и решительностью американских героев, среди которых Джулиан Ассандж, Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе».

«Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждёт того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия», — отмечается в сообщении.

Напомним, накануне, 25 марта, прозападная оппозиция отмечала так называемый День воли. Американское посольство в связи с этим опубликовало заявление, в котором было сказано:

«Хотя более века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как режим прибег к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти».

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