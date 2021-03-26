Москва, , 19:28 — REGNUM Авторы инициативы опровергли, что внесенный в Госдуму законопроект лишает граждан права не принимать у застройщика квартиру с недоделками.

«Не надо забывать про существование у нас Гражданского кодекса и Конституции РФ. Никто и никогда не может заставить человека подписать документ, с которым он не согласен», — отметил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он подчеркнул, что парламентарии внесли непосредственно в законопроект положение о том, что человек имеет право зафиксировать все недостатки в случае, если они есть в квартире, которую ему передает застройщик.

«К сожалению, на практике застройщики иногда уклоняются от фиксации этих недостатков, в результате чего людям приходиться обращаться к юристам, тратить деньги для того, чтобы отстоять свои права. Кроме того, существует проблема доказательства правоты участника долевого строительства как потребителя, так как положения о защите прав потребителя прописаны не в законе «о долевом строительстве», а в законе «о защите прав потребителей» (извините за тавтологию). Мы же специально предлагаем прописать в законе «о долевом строительстве» право человека зафиксировать недостатки, а в отношении застройщика — обязанность принять эти претензии», — подчеркнул депутат.

В целом, он заверил, что в России никто не имеет права ни с помощью нормативного документа, ни с помощью какого-либо проекта обязать подписать человека тот документ, с которым он не согласен.

«Для этого у нас есть на защите прав людей Гражданский кодекс и Конституция РФ… Конечно, если остается хоть малейшая возможность, малейший риск неправильно прочитать предложенную нами норму, то мы ее уточним и конкретизируем при подготовке к второму чтению. Но искажать положение законопроекта — я считаю некорректным», — заявил Николаев.

Он также обратил внимание на то, что в законопроекте содержится «очень много важных и нужных предложений по сокращению сроков выплаты компенсации и достройки объектов для обманутых дольщиков». В частности, добавлено положение, которое дает возможность Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства оперативно вмешиваться в затянувшиеся дела о банкротстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом, внесенный в Госдуму в марте, предполагается также создание в единой информационной системе жилищного строительства личных кабинетов субъектов РФ, региональных фондов, конкурсного управляющего, расширение перечня информации, подлежащей размещению в единой информационной системе жилищного строительства.

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