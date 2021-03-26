Вашингтон, 26 марта, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Законодатели США раскритиковали генеральных директоров Google, Facebook и Twitter, сочтя, что их компании из корыстных побуждений не приложили достаточно усилий в борьбе с распространением дезинформации. Об этом 26 марта сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Указывается, что технологические гиганты недостаточно серьезно отнеслись к контенту, который распространял ложные данные по поводу вакцины от коронавируса и фальсификации последних президентских выборов в США 2020 года.

«У вас есть возможность удалить этот контент. Вы также способны повлиять на количество его просмотров. Вы можете это исправить, но предпочитаете на все закрывать глаза. Каждый раз делаете ставку на прибыль, а не на здоровье и безопасность своих пользователей», — заявил председатель подкомитета Палаты представителей по коммуникациям и технологиям Майк Дойл и отметил, что подкомитет обнаружил антивакцинный контент в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, а также на платформе YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый раз, когда директора Google Сундар Пичаи, Facebook Марк Цукенберг и Twitter Джек Дорси дают показания в суде. В этот раз всё внимание сфокусировано на распространении дезинформации и экстремизма до и после протестов в Капитолии США, которые прошли 6 января. Более того, законодатели пытаются выяснить, как социальные сети повлияли на распространение ложных слухов по поводу президентских выборов 2020 года.