Мичиган, , 19:29 — REGNUM Компания «Яндекс» планирует запустить сервис доставки с помощью роботов в городе Анн-Арбор штата Мичиган (США). Об этом 26 марта сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, «Яндекс» также собирается выйти с автономной доставкой на рынки Израиля и Южной Кореи. Дата запуска проекта пока неизвестна.

В ноябре 2019 года компания «Яндекс» впервые представила беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов. В 2020 году их использовали в Сколково для доставки документов и посылок.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС уличила «Яндекс» в распространении недостоверной рекламы