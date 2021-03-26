Москва, , 19:20 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед, пропустивший 3 недели из-за проблем со спиной, примет участие в матче Евролиги против «Зенита» (Санкт-Петербург). Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Швед не играл с 5 марта, баскетболист пропустил 2 матча Евролиги и 3 встречи — в Единой лиге ВТБ.

«Химки» в Мытищах проведут матч 31 тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом».

Клуб из Санкт-Петербурга, занимающий 9 место в турнирной таблице, ведет борьбу за выход в плей-офф. «Химки» не имеют шансов уйти с последнего места.