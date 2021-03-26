Москва, , 19:29 — REGNUM Возможности роста экономики России за счёт повышения доступности кредитов фактически исчерпали себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Огромное количество граждан, которые могли тянуть рублёвые кредиты, они их брали, выплачивали. Но очевидно, что рост долговой нагрузки проходил именно в условиях мировой экономической нестабильности, в условиях, когда российская экономика переживала волны кризиса. И сейчас этого инструмента оказывается маловато для перезапуска экономики. Он во многом использован», — заявил эксперт.

По его мнению, именно в этом и кроется основная проблема с точки зрения экономического роста или запуска нового экономического цикла в России. Государство не сможет, как раньше, обеспечить эти процессы, повысив доступность кредитов, ему придется предпринимать действия иного рода и обеспечивать рост доходов населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предложили установить максимальную ставку по кредиту