Минск, , 19:15 — REGNUM «Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление президента Республики Беларусь в сети интернет», — сказано в сообщении Генпрокуратуры постсоветской республики.

Сообщение распространено в пятницу вечером 26 марта через Telegram и состоит из одного предложения.

Проживающий в России Дмитрий Болкунец является экспертом по Белоруссии и часто выступает в СМИ с различными комментариями. Ранее он неоднократно получал угрозы от представителей официального Минска, недовольных критикой белорусских реалий.

За несколько часов до заявления Генпрокуратуры один из подконтрольных спецслужбам Белоруссии ТГ-каналов распространил публикацию с оскорблениями и угрозами в адрес Болкунца. После этого Генпрокуратура опубликовала заявление, в котором заверила в решимости привлекать к уголовной ответственности за оскорбления, в том числе в сети интернет.

«Обращаем внимание, что нельзя забывать о культуре общения, включая киберпространство, и важно помнить о неотвратимости ответственности», — заявила Генпрокуратура Белоруссии в сообщении от 26 августа.