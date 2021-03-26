Минск, , 19:08 — REGNUM После распространённого 25 марта посольством США заявления о поддержке белорусских националистов, стремящихся свергнуть Александра Лукашенко, МИД Белоруссии выступил с ответным заявлением в жанре сатиры. Официальный Минск полон решимости совместно с Вашингтоном подойти «к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Белоруссии!».

«Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников», — сказано заявлении, опубликованном 26 марта на официальном сайте МИД Белоруссии.

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В документе отмечено: «Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов. Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Белоруссия вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия».

Констатируя глубокий раскол американского общества (со ссылкой на речь Джо Байдена), глава дипломатии постсоветской республики Владимир Макей предложил услуги белорусской дипломатии с учётом опыта площадки переговоров в рамках ТКГ по Украине. Также предложено внести бескорыстный вклад Белоруссии в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение её земель — вплоть до «совместного управления данной территорией». Минск желает направить «белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии».

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«Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Белоруссии!», — сказано в заявлении МИД Белоруссии.