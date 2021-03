26 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Артём Дубровский, , 20:10 — REGNUM В прошедший четверг, 25 марта, состоялась очередная Премия Британской академии в области видеоигр, также известная как BAFTA Game Awards. На ней были названы лучшие игровые проекты 2020 года, а наиболее отличившиеся творцы из игровой индустрии получили заслуженные награды.

Игра Hades — победитель премии BAFTA Game Awards — 2021 Bafta.org

Что примечательно, среди номинантов на звание «Игра года» оказались такие дорогостоящие и масштабные проекты, как The Last of Us Part II, Half-Life: Alyx, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons и Marvel's Spider Man: Miles Morales. Однако заветную награду удалось забрать ролевому экшену Hades от независимой американской студии Supergiant Games — проекту с куда более скромным бюджетом и не такой многочисленной командой разработчиков, как у конкурентов. Более того, «рогалик» по мотивам древнегреческих мифов не только заполучил главный приз, но и стал абсолютным рекордсменом премии 2021 года по количеству побед в номинациях.

Жюри академии оценило Hades как «Игру года», «Игру с лучшим художественным воплощением», «Игру с лучшим геймдизайном», «Игру с лучшим повествованием», а актёра Логана Каннингэма (исполнителя ролей Аида, Ахиллеса, Посейдона и Рассказчика) назвали «Лучшим исполнителем второстепенной роли». Остальные награды распределились следующим образом:

«Игра года» — выбор геймеров

— Call of Duty: Warzone;

— Animal Crossing: New Horizons;

— Ghost of Tsushima;

— Hades;

-The Last of Us Part II — победитель;

— Valorant.

«Игра года» — выбор жюри

— Animal Crossing: New Horizons;

— Ghost of Tsushima;

-Hades — победитель;

— Half-Life: Alyx;

— The Last of Us: Part II;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

«Лучшая анимация»

— DOOM Eternal;

— Final Fantasy VII Remake;

-The Last of Us Part II — победитель;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

— Ori and the Will of the Wisps

— Spiritfarer.

«Лучшее художественное воплощение»

— Cyberpunk 2077;

— Dreams;

— Ghost of Tsushima;

-Hades — победитель;

— Half-Life: Alyx

— The Last of Us Part II.

«Лучшее звуковое сопровождение»

— Astro's Playroom;

-Ghost of Tsushima — победитель;

— Hades;

— Half-Life: Alyx;

— The Last of Us Part II;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

«Лучшая британская игра»

— Dreams;

— F1 2020;

— Fall Guys;

— The Last Campfire;

— Roki;

-Sackboy: A Big Adventure — победитель.

«Лучшая дебютная игра студии»

— Airborne Kingdom от The Wandering Band;

— Call of the Sea от Out of the Blue;

-Carrion от Phobia Game Studios — победитель;

— Factorio от Wube;

— The Falconeer от Томаса Сала;

— Roki от Polygon Treehouse.

«Игра с лучшим развитием»

— Destiny 2;

— Dreams;

— Fall Guys;

— Fortnite;

— No Man's Sky;

-Sea of Thieves — победитель.

«Лучшая семейная игра»

— Animal Crossing: New Horizons;

— Astro's Playroom;

— Dreams;

— Fall Guys;

— Minecraft Dungeons;

-Sackboy: A Big Adventure — победитель.

«Лучшая игра за гранью развлечения»

-Animal Crossing: New Horizons — победитель;

— Before I Forget;

— Dreams;

— The Last of Us Part II;

— Spiritfarer;

— Tell Me Why.

«Лучший геймдизайн»

— Animal Crossing: New Horizons;

— Astro's Playroom;

— Ghost of Tsushima;

-Hades — победитель;

— Half-Life: Alyx;

— The Last of Us Part II.

«Лучшая многопользовательская игра»

-Animal Crossing: New Horizons — победитель;

— Deep Rock Galactic;

— Fall Guys;

— Sackboy: A Big Adventure;

— Ghost of Tsushima: Legends;

— Valorant.

«Лучшая музыка»

— Ghost of Tsushima;

— Hades;

— The Last of Us Part II;

-Marvel's Spider-Man: Miles Morales — победитель;

— Ori and the Will of the Wisps;

— Sackboy: A Big Adventure.

«Лучшее повествование»

— Assassin's Creed Valhalla;

— Cyberpunk 2077;

— Ghost of Tsushima;

-Hades — победитель;

— Kentucky Route Zero;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

«Лучший оригинальный проект»

— Carrion;

— Fall Guys;

— Ghost of Tsushima;

— Hades;

-Kentucky Route Zero — победитель;

— Spiritfarer.

«Лучший исполнитель главной роли»

— Эшли Джонсон в роли Элли из The Last of Us Part II;

— Черами Ли в роли женской версии Ви из Cyberpunk 2077;

— Коди Кристиан в роли Клауда из ремейка Final Fantasy VII;

— Дайсукэ Цудзи в роли Дзина из Ghost of Tsushima;

-Лора Бейли в роли Эбби из The Last of Us: Part II — победитель;

— Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса из Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

«Лучший исполнитель роли второго плана»

— Карла Тассара в роли Джуди из Cyberpunk 2077;

— Джеффри Пирс в роли Томми из The Last of Us Part II;

— Логан Каннингэм в роли Аида, Ахиллеса, Посейдона и Рассказчика из Hades — победитель;

— Патрик Галлахер в роли Хотун-Хана из Ghost of Tsushima;

— Шеннон Вудворд в роли Дины из The Last of Us Part II;

— Трой Бейкер в роли Джоэла из The Last of Us Part II.

«Игра с передовыми техническими достижениями»

— Demon's Souls (2020);

— DOOM Eternal;

-Dreams — победитель;

— Microsoft Flight Simulator;

— The Last of Us Part II;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

