Москва, , 19:14 — REGNUM Рост долговой нагрузки граждан России до рекордной отметки в 11,7% произошел во многом из-за микрозаймов с высоким процентом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что показатель долговой нагрузки населения в России вырос до рекордных 11,7%.

По его мнению, наряду с банковскими кредитами и льготной ипотекой, существуют микрофинансовые организации, которые предоставляют кредиты по завышенным процентам.

«И в этом смысле большую часть долговой нагрузки создают именно завышенные проценты. Необходимо, чтобы в России стало невозможно взимать достаточно высокие проценты, которые начисляют банки, в меньшей, а микрофинансовые организации в большей степени. К последним обращаются огромное количество небогатых граждан и которые грешат как как раз отъёмом имущества за непогашенные кредиты, фактически, разоряя семьи. Необходимо установить на уровне закона максимум процентной ставки. Она может быть привязана к ставке ЦБ. И, к примеру, быть не больше 2% выше этой ставки», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Эксперт убеждён, что выдачу кредитов по слишком высоким ставкам нужно признать ростовщичеством и ввести уголовное преследование по заявлениям граждан, если они сталкиваются с такого рода действиями.