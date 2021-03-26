Стокгольм, , 19:04 — REGNUM На чемпионате мира (ЧМ) в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты завершили выступление в ритмическом танце. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I место заняли российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем» и набрали 88,15 балла.

II строчку после первого дня соревнований заняли Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (США), отставшие от лидера более чем на 2 балла.

На III позиции — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — 85,15 балла.