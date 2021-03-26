Минск, , 18:59 — REGNUM «Вместе с группой государств-членов ЕС и других стран-единомышленников ЕС поддерживает Международную платформу для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности — независимую и непредвзятую площадку для сбора, проверки и сохранения документации и доказательств серьезных нарушений прав человека, совершенных в Белоруссии во время и после президентских выборов августа 2020 года. ЕС предоставляет этой Платформе политическую, а после завершения подготовки будет предоставлять также и финансовую поддержку», — заявил 26 марта зампред Еврокомиссии — верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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«После фальсифицированных выборов, состоявшихся семь месяцев назад, белорусские власти совершили неприемлемые нарушения прав человека в отношении народа Белоруссии. Столкнувшись с массовой мирной мобилизацией белорусского населения, выступающего за демократию и свои фундаментальные свободы, власти ответили насильственными репрессиями, произвольными арестами и задержаниями, сотнями документально подтвержденных случаев пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, включая сексуальное и гендерное насилие», — сказано в заявлении Борреля, распространённом представительством ЕС в Белоруссии.

Глава дипломатии ЕС считает, что 25 марта правоохранительные органы Белоруссии совершили «ничем не спровоцированное, произвольное задержание более двухсот мирных людей», что также иллюстрирует масштабы репрессий. При этом он отметил: «Виновные должны быть привлечены к ответственности».

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Кроме того, Евросоюз успешно представил в Совете ООН по правам человека резолюцию, согласно которой при Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека учреждается механизм содействия привлечению к ответственности виновных в политических репрессиях, сообщил Боррель.

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