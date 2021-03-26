Ярославль, 26 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Театр имени Федора Волкова в Ярославле станет частью экскурсионных программ и туристических маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Театр имени Волкова в Ярославле

29 марта будет подписано соглашение между Театром драмы имени Федора Волкова и межрегиональным объединением туриндустрии «Золотое кольцо».

«Если раньше туристу показывали фасад здания, то теперь мы заведём его вовнутрь и познакомим с историей театрального искусства. Гость увидит зрительскую часть и закулисье Первого русского, его сценический комплекс, театральные цеха, познакомится с актерами, узнает, как проходят репетиции спектаклей, прикоснется к тайне актерского мастерства и узнает всё о театральных профессиях», — сообщила президент некоммерческого партнерства «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Гидами для туристов станут актеры Волковского театра.

«Совместно с художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом мы хотим продвигать культурное и историческое наследие России. С уверенностью можно сказать, что такое сотрудничество станет хитом сезона 2021 года и привлечёт огромное количество туристов в «столицу Золотого кольца», — уверена Марина Филимонова.

Первые туристы смогут побывать в стенах первого русского театра уже в мае этого года.