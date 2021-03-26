Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало завораживающий снимок марсианского ландшафта, сделанный с борта автоматической станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Об этом 26 марта сообщается на официальном сайте управления.

Mars NASA

На фотографии изображён пятикилометровый кратер в северной части Марса. Поверхность напоминает волнистую рябь океана. Отмечается, что столь причудливый узор помогли сформировать сезонные факторы.

Каждый пиксель на изображении соответствует 50 сантиметрам марсианской поверхности.

Напомним, что зонд MRO был запущен 12 августа 2005 года и вышел на орбиту Марса в марте 2006-го.