Москва, , 18:56 — REGNUM В Москве внимательно следим за развитием ситуации после новых ракетных испытаний в Северной Корее. Об этом заявила 26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Он констатировала, что обстановка на Корейском полуострове «в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных маневров и осуществлением КНДР ракетных пусков».

В создавшихся условиях Москва призывает все вовлеченные стороны «проявлять сдержанность и серьёзно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряжённости в регионе», отметила представитель МИД.

Напомним, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По заявлению японских военных, ракеты преодолели расстояние около 450 километров и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не видят угрозы для безопасности страны от ракетных пусков, которые осуществила КНДР.

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