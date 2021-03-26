Минск, , 18:55 — REGNUM «По состоянию на 26 марта 2021 года прокуроры направили в суды 102 уголовных дела о публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей в отношении 103 обвиняемых, из которых 65 уже осуждены», — сообщает генпрокуратура Белоруссии.

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Отмечено, что при поиске причастных к публичным оскорблениям правоохранительные органы задействовали специализированные подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

«Следует понимать, что любой шаг в сети Интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется. Это позволяет правоохранителям впоследствии установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности, — поясняют белорусские прокуроры. — Обращаем внимание, что нельзя забывать о культуре общения, включая киберпространство, и важно помнить о неотвратимости ответственности».

Отметим, «правоохранительные органы» Белоруссии не реагируют на распространение оскорблений и угроз самим Александром Лукашенко и его сторонниками, в том числе в государственных СМИ и телеграм-каналах. Спецслужбы Белоруссии обоснованно подозреваются в распространении материалов прослушивания телефонных и иных разговоров оппозиционеров, в том числе посредством гостелеканалов, а также в публикации материалов уголовных дел, что запрещено даже адвокатам обвиняемых.

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