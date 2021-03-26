Москва, , 18:52 — REGNUM Пока биткоин распространён в мире не настолько широко, чтобы представлять серьезную угрозу для государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя соответствующий прогноз американского миллиардера Рэя Далио.

«Вероятность запрета биткоина именно сейчас невелика, пока до конца непонятны последствия расширения сферы его действия. Биткоин уже признан активом на некоторых мировых биржах, но реальной альтернативой фиатным деньгам (госденьгам) и соответственно угрозой для правительств он пока не стал, — сказал Ковригин. — США и другие страны будут думать реально о запрете биткоина только тогда, когда он станет замещать денежное обращение. Блокчейн-технологии в перспективе в принципе могут во многом дублировать функции государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, могут ли запретить биткоин, высказалась экономист Татьяна Скрыль.