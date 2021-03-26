Москва, , 19:10 — REGNUM Уменьшить долговую нагрузку населения России способно укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что показатель долговой нагрузки населения в России вырос до рекордных 11,7%.

«Дело в том, что как только мировые цены на нефть поднимутся, если Министерство финансов и ЦБ не помешают этому процессу целенаправленно или в силу каких-то «ошибок», то мы можем увидеть укрепление курса российской валюты и, следовательно, рост покупательной способности граждан», — заявил эксперт.

Соответственно, изменится баланс в расходах, и расходы на кредиты будут не такими обременительными. Однако это не снимает вопроса о самих кредитах, подчеркнул собеседник ИА REGNUM.